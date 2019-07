Direção do PSD afirma que só vetou nome de Hugo Soares

Ontem às 23:05 Facebook

O secretário-geral do PSD, José Silvano, defendeu esta terça-feira que a direção só excluiu um nome das listas de candidatos a deputados, o do ex-líder parlamentar Hugo Soares, considerando que as restantes divergências foram de ordenação.

"Há sempre neste processo de negociações cedências mútuas, mas o resultado final apresentado é largamente consensual e só num caso saiu ou entrou alguém sem colaboração com a comissão política distrital", afirmou José Silvano, em conferência de imprensa, antes do arranque do Conselho Nacional do PSD, em Guimarães, distrito de Braga.

O secretário-geral social-democrata defendeu que, ao contrário do que foi divulgado na comunicação social, "apenas houve uma exclusão nas listas por parte da Comissão Política Nacional", o do ex-líder parlamentar Hugo Soares.

"E, mesmo neste caso particular de Hugo Soares em Braga, correspondeu às declarações de vontade do próprio, que sempre afirmou publicamente a sua não disponibilidade de integrar listas com este presidente", disse.

Segundo José Silvano, a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, por Setúbal, ou do vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, "nunca foram vetados".

"Apenas foi sugerida uma alteração de lugares que as respetivas comissões políticas distritais decidiram não considerar", declarou.

O secretário-geral do PSD considerou ainda que só houve duas situações de rutura entre distrital e direção nacional, os casos de Setúbal e de Viana do Castelo.

Em resposta às perguntas dos jornalistas, José Silvano referiu que não constam das listas o seu antecessor Feliciano Barreiras Duarte e o ex-líder da concelhia de Lisboa Rodrigo Gonçalves, sem confirmar que este foi convidado para o 12.º lugar, posição que recusou segundo o próprio afirmou à Lusa.