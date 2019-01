Direito de resposta: Bastonária aumenta salários "à socapa"

Hoje às 00:40 Facebook

A publicação do presente direito de resposta de Ana Rita Pedroso Cavaco é efetuada por deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

"Em 17 de Agosto de 2018 o JN publicou em manchete, "Bastonária aumenta salário e com dois anos de retroativos". Tal manchete é inverídica e viola de forma grosseira o direito ao bom-nome e reputação da visada. Na verdade, nunca houve qualquer aumento de salário ou sequer aprovações de retroatividade. Desde o ano de 2016 que aufere a mesma quantia, aprovada nos termos legais e devidamente consolidada nas contas da Ordem dos Enfermeiros, sem que qualquer tipo de questão tenha sido levantada até à presente data.

Quanto à aprovação do ponto 7 da assembleia-geral realizada no Funchal, o mesmo não se destinou - como a notícia parece querer fazer crer - a aumentar o salário da Bastonária ou sequer dos membros do Conselho Diretivo, mas tão-só adequar a OE à Lei das Associações Públicas Profissionais - sendo, aliás, a única que até à presente data o fez.

Quanto à dolosa e pejorativa expressão - aprovação "à socapa" - que se rejeita liminarmente, foi uma promessa eleitoral da visada, que a mesma sempre honrará enquanto estiver Bastonária, de realizar assembleias-gerais em pontos distintos do país. Um Enfermeiro das ilhas não é menos Enfermeiro que alguém que exerça no Porto e/ou em Lisboa.

A Assembleia foi publicitada, convocada nos termos legais, e foi tão participada como as demais, sendo as conclusões publicitadas nos locais próprios - maxime no site da OE.

Pelo que muito se estranha que três meses volvidos seja levantada esta questão, curiosamente, durante a greve dos enfermeiros.

Tudo isto foi transmitido ao jornal, que mesmo assim entendeu publicitar a referida notícia, que serve apenas para manchar a probidade da visada, deturpando os seus esclarecimentos, violando-se grosseiramente o dever de zelo e rigor que devem imperar.

A visada irá agir judicialmente contra os autores da notícia."