Dirigente nacional denuncia "interesse em transformar o PSD num partido populista"

Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do Congresso Nacional do PSD, fala do receio de ver o partido tomado pelo populismo. "Existe esse projeto também em Portugal", argumenta.

É um homem próximo de Rui Rio. Chamado à linha da frente numa entrevista ao DN/TSF, Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do Congresso Nacional do partido, considera que há uma ação "persistente interna" no partido para fragilizar o líder atual.

Segundo Paulo Mota Pinto, há dois tipos de motivações para este clima no PSD: uma de "pessoas que estão profissionalizadas na política e têm alguma dependência e têm receio" de perder lugar na Assembleia da República, e não só.

"Mas há também uma motivação política pior. Que se sente sobretudo nalgum clima mediático. E que conflui com uma coisa que acontece na Europa, não é só em Portugal. Há uma espécie de regresso do discurso da direita populista. E o PSD sempre foi muito apetecível como o grande partido que poderia ser transformado num partido de direita populista em Portugal", argumenta Paulo Mota Pinto.

"E há realmente setores que têm esse discurso e que pretendem transformar o PSD nesse partido. Esta direção tem uma linha social-democrata que pretende fazer uma barreira a esse discurso", defende Mota Pinto. "Há uma diferença entre um partido de centro, social-democrata, moderno, enfim, aberto à sociedade, e o regresso de uma direita conservadora, perigosa, que no fundo apela a diversos medos. E acho que existe esse projeto também em Portugal", acrescentou o presidente da mesa do Congresso Nacional laranja.