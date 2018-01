Discoteca Urban Beach vai reabrir

Hoje às 12:58 Facebook

O ministério da Administração Interna decretou, esta quinta-feira, o fim da medida que encerrou a discoteca Urban Beach, em Lisboa.

Segundo a fonte do Ministério da Administração Interna (MAI), o ministro levantou hoje "a medida de polícia de encerramento" à discoteca depois da PSP e da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) ter informado a tutela que estavam reunidas as condições de segurança.

Eduardo Cabrita determinou o encerrado da discoteca por seis meses, na madrugada de 03 de novembro de 2017, após um episódio de agressões divulgado num vídeo e a existência de 38 queixas apresentadas à PSP no ano passado por "alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista".

A fonte oficial do MAI adiantou que, entre as alterações feitas pela discoteca, está a reorganização da segurança privada e questões relacionadas com o licenciamento e segurança contra incêndios.

A dois de novembro foi divulgado um vídeo onde se via seguranças da discoteca da zona de Santos a agredirem violentamente dois jovens que aparentemente estavam indefesos e não demonstravam qualquer resistência.

Na sequência dos incidentes, dois dos seguranças envolvidos nas agressões aos jovens, indiciados por tentativa de homicídio qualificado na forma tentada, estão em prisão domiciliária.

O grupo K, proprietário da discoteca Urban Beach, chegou a interpor uma ação em tribunal para suspender a decisão do ministro de encerramento, mas tal foi rejeitada.