Discussão sobre eutanásia fez aumentar testamento vital

Dos quase 25 mil testamentos vitais feitos desde 2014, mais de 12 mil foram em 2017. "Foi o ano em que se começou a discutir na Assembleia da República a despenalização da morte assistida", ou da eutanásia, levando a discussão sobre a morte e as formas de morrer "às famílias, ao lares de idosos, às unidades de cuidados continuados e às mesas de café", frisa André Dias Pereira, diretor do Centro de Direito Biomédico e professor na Universidade de Coimbra.

A morte assistida acabou por não ser aprovada e no ano seguinte, 2018, o número de pessoas que fez o testamento vital desceu para pouco mais de seis mil. "É preciso falar no fim da vida, na morte e nas doenças incapacitantes para mudar mentalidades e fazer com que as pessoas entendam que têm obrigação de programar o seu fim de vida não deixando para terceiros essa responsabilidade", disse ao JN André Dias Pereira.

Falta divulgação