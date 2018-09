Dispensa sindical retira 359 professores das salas de aula

Alexandra Inácio com Alexandra Figueira Hoje às 00:42 Facebook

Numa semana de luta dos professores contra o Governo por causa da recuperação do tempo de serviço congelado, o JN quis perceber a estrutura da máquina sindical: os professores, revelou o Ministério da Educação (ME), têm 23 sindicatos, sendo que 359 têm dispensa de serviço para se dedicarem à atividade sindical, 167 a tempo integral (0,1% da classe).

Esta segunda-feira, a primeira das quatro greves regionais vai atingir Lisboa, Setúbal e Santarém. Amanhã, os docentes vão parar no Alentejo e no Algarve, quarta-feira será a vez do Centro e no dia 4 atinge o Norte. A onda de protestos termina na sexta-feira, com uma manifestação.

