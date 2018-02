Distrital do Porto do PSD reclama lugares nos órgãos nacionais

Helena Teixeira da Silva Hoje às 17:38 Facebook

A distrital do Porto reuniu este sábado à tarde, para perceber se tem condições para exigir a Rui Rio lugares nos órgãos nacionais. Até agora, ninguém da distrital está ali representada.

O mal-estar pela ausência nas listas assumiu uma proporção ao ponto de o líder Bragança Fernandes já ter ameaçado demitir-se. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia, pode ser o homem que se segue.

Fontes da distrital dizem que estão incomodados pelo facto de Pedro Santana Lopes não os ter incluído na sua quota de nomes. Por outro lado, também não desculpam Bragança Fernandes, por não ter tido a força suficiente para impor nomes.

A distrital ainda equacionou apresentar a sua própria lista fazer uma lista, mas o prazo termina às 19 horas, pelo que já não há tempo, alegam.

A distrital do Porto, que é maior do país, é uma das dores de cabeça de Rui Rio. O líder eleito venceu no Porto com 58% dos votos, mas sem o o apoio de Bragança Fernandes, que esteve ao lado de Santana Lopes.

Este mal estar por falta de representatividade estende-se à distrital de Viseu, que vai aliar-se à distrital de Setúbal para apresentar uma lista ao conselho nacional.

Haverá seis listas ao Conselho Nacional.