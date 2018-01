Distritos do centro e norte com 'Aviso Amarelo' devido a chuva, vento e neve

Hoje às 01:32 Facebook

Os distritos do centro e norte do continente estão sob 'Aviso Amarelo' devido à chuva e vento fortes e a queda de neve, acima dos 1.400 metros, segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, o 'Aviso Amarelo', segunda situação de risco numa escala de quatro, prevê-se a ocorrência de "períodos de chuva temporariamente forte, passando a aguaceiros, que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada".

Os distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo serão fustigados também por "vento forte".

Em todos os distritos do litoral do continente acima do de Leiria prevê-se "altura significativa das ondas".

Para os distritos de Vila Real, Viseu e Guarda foi emitido um 'Aviso Amarelo' por causa de chuva e vento fortes e de "queda de neve, acima dos 1.400 metros, descendo gradualmente para regiões abaixo dos 1.000 metros".

Nos distritos de Bragança, a previsão do IPMA é de chuva e vento forte, enquanto se espera pluviosidade no de Castelo Branco.

Os distritos de Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro não apresentam situação de risco, prevendo-se também chuva, mas não considerada forte.

Durante o dia, as temperaturas no continente oscilarão entre as temperaturas mínimas de menos quatro graus celsius em Bragança, menos dois na Guarda e Viseu e zero em Braga e as máximas de 13 em Faro, 12 em Santarém, 11 em Lisboa e 10 no Porto, Braga, Évora e Beja.

Na Madeira e Porto Santo, existe também um 'Aviso Amarelo' devido ao vento forte nas regiões montanhosas.

Em Porto Santo, a ondulação será também forte.