Divórcios atingem número mais baixo desta década

O número de divórcios voltou a cair em 2017, para 21866, contra os 22610 em 2016 e os 23596 registados em 2015. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que este é o número mais baixo da última década, mas não é o número mais pequeno do século.

Comparando 2017 com 2012, registaram-se menos 15% de casamentos dissolvidos por divórcio. Em 2012, 25 704 casais resolveram romper o seu contrato; em 2017, foram 21 866. O número tem vindo a encolher desde 2011 (ano em que houve 27 092 divórcios), com a exceção de 2015, quando houve uma ligeira subida face a 2014 (mais 1391 casos).

O número mais elevado de divórcios registou-se em 2002 (27 708) e 2010 (27 557). O menor número de rompimentos já no decorrer do século XXI aconteceu em 2001: 18 851. No ano seguinte, deu-se um grande salto e, desde aí, a quebra tem acontecido gradualmente, com uma oscilação ou outra.

"Isto tinha de acontecer", explica a socióloga Anália Torres. "Os divórcios diminuíram na medida em que diminuíram os casamentos. É natural que se esteja a sentir esta alteração". Acontece "porque há mais pessoas a viver em uniões de facto. As pessoas vivem mais juntas. Não deixaram de viver juntas", diz. "A maior parte das crianças nasce fora do casamento; são já 52% das crianças. Vivem juntas e têm filhos".

Não se trata de uma moda, sublinha. "Não gosto dessa expressão. O que se está a passar é que se conquistou uma maior liberdade em relação ao casamento como instituição", esclarece.

O casamento deixou de ser uma obrigação social para passar a ser uma opção individual, conclui. De qualquer modo, é preciso esperar uns anos para que se torne numa "forte tendência".

mais tempo casados

A duração média do casamento à data do divórcio está a aumentar. Em 2011, era de 15,5 anos, em 2015, 16,8 e, em 2016, 17 anos, segundo o INE. "Há alguns casos de separação passado um ano ou dois, mas não é o mais comum", afirma Anália Torres. O divórcio é ainda "emocionalmente difícil e perturbante. Não se toma uma decisão destas de ânimo leve".

A idade média do divórcio para o homem e mulher tem aumentado e, em 2017, estava em 46,7 e 44,5 anos. Os casamentos em Portugal têm-se situado, desde 2013, entre os 31 mil e os 33 mil, com subida subtil em 2017. Números longínquos dos 71 mil de 1990; 63 mil de 2000 e os 48 mil de 2005.