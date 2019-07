Doentes agudos de psiquiatria sem vaga em Coimbra

Dina Margato Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Há doentes com problemas psiquiátricos graves que permanecem dias nas urgências por não haver camas para internamento no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, CHUC, denuncia a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, SRCOM.

A solução passa por mantê-los durante vários dias no Serviço de Urgência, "tornando caótica a situação para utentes e profissionais de saúde", informa a SRCOM. Alguns doentes estão a ser internados noutras enfermarias.

A administração do CHUC admite que "a capacidade de internamento foi afetada ligeiramente em consequência do furacão Leslie", mas diz que a situação será resolvida após reestruturação.

O problema da falta de camas não é de agora mas piorou aquando do encerramento da Psiquiatria Mulheres, nos designados Blocos de Celas, por causa dos danos provocados pela "Leslie", refere a SRCOM, em comunicado. As vagas encerradas tiveram de ser deslocadas para Internamento Masculino dos Hospitais da Universidade de Coimbra e para o Pavilhão 2 do Hospital da Universidade de Coimbra e ainda para o Hospital Sobral Cid, causando a sobrelotação.

"Durante a espera, os doentes passam, dias a fio, com dificuldades em satisfazer as suas necessidades básicas de higiene e alimentação, já que não existem condições para os internar", descreve a Ordem. A alimentação, por exemplo, fica restringida a bolachas, sopa, leite e sumos, refere o documento que reúne assinaturas de 40 médicos de serviço, que foi enviado aos gestores da unidade hospitalar.

A Ordem classifica a falta de vagas para internamento "inaceitável", dizendo que está em causa a "dignidade na assistência destes doentes".

A administração do hospital explica que o problema se deve ao facto de se ter optado por eliminar a sala de observações específica para manter doentes antes da sua orientação para alta ou internamento nos vários hospitais. "Esta situação, existente desde 2009, com um conceito específico, está a ser revertida, pois hoje o internamento está centralizado essencialmente no CHUC".

Quanto ao caso particular da falta de vagas para internamento de mulheres, comunica a administração, a falha "será revertida com uma reestruturação prevista do internamento nos hospitais da Universidade de Coimbra onde se concentrará a totalidade do internamento de agudos após reorganização do serviço".