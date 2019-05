Doentes esperam dois anos por uma consulta de dermatologia

Joana Amorim Hoje às 09:30 Facebook

Dermato-venereologia é a especialidade com os piores tempos de resposta para consulta. De acordo com o Relatório Anual do Acesso 2017, apenas 48% das consultas eram realizadas dentro do tempo máximo de resposta garantido.

Com hospitais como o Garcia de Orta (Almada), em Lisboa, a demorarem 865 dias para responderem a uma primeira consulta não urgente. Ou o de Caldas da Rainha a exceder em 5,4 vezes o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) para uma consulta muito prioritária.

O cancro cutâneo, por sua vez, está a aumentar entre 3% a 6% ao ano. E o melanoma da pele, o mais perigoso de todos, foi responsável por 266 mortes em 2017, mais 22 do que no ano anterior. E as previsões não são animadoras, ao estimarem-se 33 novos casos de cancro por dia. A que se deverão somar mil novos melanomas.