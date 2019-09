Doentes oncológicos "chocados" com racionamento de fármacos

Joana Amorim Hoje às 12:30 Facebook

Representantes de cinco associações de doentes oncológicos - que respondem por 28 mil novos casos de doenças oncológicas por ano com uma mortalidade superior a 16800 pessoas - insurgiram-se, esta segunda-feira de manhã, em Conferência de Imprensa, no Porto, contra os atrasos no diagnóstico e as dificuldades no acesso a tratamentos inovadores.

Em comunicado conjunto, denunciam "o constante não cumprimento pelas entidades oficiais dos prazos para aprovação dos chamados medicamentos inovadores".

E consideram "desumanas" recentes declarações de responsáveis da área da Saúde em Portugal de que "não faltarão medicamentos oncológicos" desde que "exista risco de vida imediato". "É morrer 5, 15 minutos depois?", questiona o presidente da Europacolon Portugal. Os doentes oncológicos, garante Vítor Neves, "ficam chocados". Ainda no passado fim de semana, como o JN noticiou, o acesso à inovação abriu um conflito na Saúde, com médicos a saírem em defesa dos doentes e a criticarem a postura do Infarmed.

Depois, prosseguem aquelas associações, "a verificação constante do enorme alargamento do prazo para a realização de exames complementares de diagnóstico", o que "provoca agravamento significativo da doença dado que, em oncologia, é determinante a rapidez do diagnóstico e o início da terapêutica". Pelo que pedem aos decisores políticos que "tomem medidas urgentes, claras e públicas para que se diminua o tempo de realização de exames complementares de diagnóstico".

Acima de tudo pedem transparência. Sendo "contra qualquer tipo de racionamento no acesso aos melhores tratamentos para os doentes oncológicos", entendem que os "processos de aprovação de novos medicamentos, na área de Oncologia, devem ser de total transparência e de conhecimento público". Não devendo nunca ser vedados, "muito menos limitados, à exigência do 'risco imediato de vida'". Porque ao doente, frisam, "já chega ser doente oncológico".