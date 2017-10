Dois caçadores morrem de doença súbita durante caça

Idalina Casal e Teixeira Correia Ontem às 23:49 Facebook

Dois caçadores morreram, este domingo, de doença súbita após se terem sentido mal. Um morreu em Arcos de Valdevez e outro em Mértola, no Alentejo.

O caçador da vila minhota, de 64 anos, estava a caçar com um colega na freguesia de Gondoriz, quando se terá sentido mal.

O alerta foi dado às 15.54 horas e, quando os meios chegaram ao local, "a vítima já se encontrava cadáver", de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo.

Foram acionados para o local os Bombeiros de Arcos de Valdevez e Monção, com 12 operacionais e quatro viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo e a GNR.

No Alentejo, um homem de 72 anos que caçava com um grupo de amigos no Perímetro Florestal de Mértola caiu inanimado no chão, acabando por morrer no local.

O alerta foi dado cerca das 09.30 horas e o óbito foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja.

Para além da VMER, estiveram no local os Bombeiros de Mértola, com quatro operacionais e duas viaturas, e a GNR.

Este foi o segundo acidente de caça no concelho de Mértola em 24 horas. Sábado, Álvaro Amaro, presidente da Câmara da Guarda, sofreu ferimentos numa mão e abdómen, na sequência de um disparo de um colega de caça.