Dois dos novos helicópteros Koala da Força Aérea já estão em Beja

Dois dos cinco helicópteros Koala AW119 comprados pelo Governo português ao fabricante italiano Leonardo Helicopters e que vão ser esta segunda-feira entregues, em Beja, pelo Ministro da Defesa à Força Aérea Portuguesa (FAP), estão desde sábado nos hangar da Esquadra 552-"Zangões", na Base Aérea (BA) 11.

O JN apurou que as duas aeronaves, que foram montadas em Espanha, entraram em território português no espaço da fronteira luso-espanhola de Rosal de la Frontera e Vila Verde de Ficalho, conforme mostram as fotos tiradas à entrada em Portugal.

Um pouco antes das 16.30 horas de sábado, dois helicópteros Alouette III, da BA11, aeronaves que vão ser substituídos pelos Koala, sobrevoaram a baixa altitude a localidade de Vila Verde de Ficalho e, depois, em voo estacionário, aguardaram a chegada dos dois novos aparelhos.

Os dois Alouette III, cujo voo inaugural foi a 28 de fevereiro de 1959, há 60 anos, ainda pintados com as cores da antiga Patrulha Acrobática Aérea "Rotores de Portugal", extinta há alguns anos pela FAP, "deram as boas vindas e fizeram a guarda de honra" aos seus substitutos, encaminhando-os para a BA 11.

Os novos helicópteros Koala AW119 estão pintados com as cores e a Cruz de Cristo das aeronaves do ramo e destinam-se a substituir os Alouette III da esquadra 552, que estão ao serviço da Força Aérea desde os tempos da guerra colonial em África.

Os Koala AW119 operam de noite e virão equipados para apoiar as operações de combate aos fogos. Mas, em termos militares, esses helicópteros ligeiros podem cumprir as missões até agora desempenhadas pelos Alouette: instrução básica e avançada de voo, busca e salvamento, evacuação sanitária, patrulhamento e observação.

Capaz de transportar até sete passageiros ou uma maca e cinco passageiros, os Koala podem deslocar ainda 1400 quilos de carga suspensa.

O Leonardo Koala pode ser configurado com seis assentos para passageiros em club seat (frente a frente) na parte de trás da cabine e um assento ao lado do piloto.

O helicóptero monomotor tem rotor principal constituído por quatro pás de material composto e rotor de cauda de duas pás. A fuselagem e a cauda do Leonardo Koala são fabricadas em alumínio e ligas metálicas, mas várias peças, partes e componentes do helicóptero são fabricados em material composto. A velocidade de cruzeiro é de cerca de 250 km / hora.