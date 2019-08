Dois incêndios mobilizam 20 meios aéreos e mais de 200 bombeiros

Hoje às 14:14, atualizado às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois incêndios, um no norte e outro no centro do país, estão a mobilizar dois meios aéreos e mais de 200 bombeiros.

Um incêndio que deflagrou numa zona de mato, em Cerejais, no concelho de Alfândega da Fé, está a ser combatido por mais de 90 bombeiros e nove meios aéreos, informou o Comando de Operações e Socorro de Bragança (CDOS).

Não existem casas nem povoações em risco", disse o CDOS. A maior dificuldade no combate "são as altas temperaturas", disse a mesma fonte.

O incêndio está a ser combatido por 91 homens apoiados por 22 viaturas e nove meios aéreos.

Em Oleiros, Castelo Branco, mais de 140 bombeiros, apoiados por 34 viaturas e 11 meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou pelas 12.40 horas deste sábado, numa zona florestal, segundo informação da Proteção Civil.

"Não há povoações em risco", avançou à Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco, pelas 13.15 horas, sublinhando que o incêndio se encontra numa fase inicial e que os meios de combate já estão no terreno.

Pelas 13.30 horas, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio estava a ser combatido por 144 operacionais, com 34 meios terrestres e 11 meios aéreos.

A página na internet da ANEP adianta, ainda, que o incêndio deflagrou, pelas 12.40 horas, na localidade de Sertem Velha, no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, e lavra numa zona de povoamento florestal.