Dois novos casos de legionela detetados na CUF

Há mais dois casos de legionela no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa. Sobe assim para seis o número de infetados.

Em comunicado, emitido esta manhã de segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que foram diagnosticados seis casos de Doença dos Legionários com ligação ao Hospital CUF Descobertas.

"Os doentes, cinco mulheres e um homem, encontram-se estáveis", refere a DGS, adiantando que as autoridades de saúde, em articulação com a administração do Hospital CUF Descobertas, em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, iniciaram a necessária intervenção junto do hospital.

A intervenção visa o diagnóstico e tratamento dos doentes; o reforço da vigilância epidemiológica e ambiental e a implementação das medidas necessárias para interromper a transmissão.

"As medidas enunciadas estão já a ser aplicadas", conclui a DGS, que agendou para as 13 horas desta segunda-feira um briefing sobre o caso.