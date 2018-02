Dois relatórios da Inspeção-geral da Segurança Social por homologar desde início da legislatura

Ontem às 18:18 Facebook

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social assegurou esta quarta-feira que quando o Governo tomou posse existiam dois relatórios da inspeção-geral por homologar, em resposta a uma pergunta do Bloco de Esquerda na sequência do caso Raríssimas.

Na resposta ao Bloco de Esquerda a que a Lusa teve acesso, o ministério refere que à data da tomada de posse estavam por homologar dois relatórios da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social respeitantes a serviços e entidades sob a sua tutela, um dos quais aguarda ainda decisão do tribunal competente e outro aguarda a reanálise de acordo a nova legislação superveniente.

Ainda segundo o Ministério, existem outros dois relatórios com homologação apenas parcial.

Na atual legislatura, acrescenta o ministério, foram já homologados vinte relatórios e estão neste momento em fase de análise prévia à homologação outros vinte oito relatórios.

O BE perguntou em dezembro ao Governo se algum relatório da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social não foi homologado durante as anteriores legislaturas ou na atual, e quantos inspetores existem a nível nacional.

Numa pergunta dirigida ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e que deu entrada no parlamento, os deputados do BE referiam que na audição parlamentar a propósito da polémica sobre a associação Raríssimas, o ministro Vieira da Silva garantiu que "desta vez não haverá nenhum relatório da inspeção que fique por homologar".

"Ao garantir que desta vez não haverá nenhum relatório que fique por homologar depreende-se que noutras ocasiões tal aconteceu. Consequentemente, o Bloco de Esquerda solicita que o Governo confirme se existiram relatórios relacionados com inspeções ou ações de fiscalização que tenham ficado por homologar, quando é que tal sucedeu bem como qual o ponto de situação dos mesmos atualmente", questionam.

Os bloquistas questionaram, separadamente, se algum relatório não foi homologado "durante a vigência do XIX e XX Governos, da coligação PSD/CDS, entre 2011 e 2015" e se o mesmo aconteceu na atual legislatura.

Relativamente ao número de inspetores a nível nacional, uma das questões colocadas pelo Bloco de Esquerda, o Ministério responde que a Inspeção-geral possui 30 inspetores, três dos quais a exercer funções de chefe de equipa multidisciplinar.