Dois segundos prémios para Portugal em novo "jackpot" do Euromilhões

Dois apostadores portugueses estiveram muito perto de entrar para o clube dos excêntricos. Vão ter de se contentar com pouco mais de 100 mil euros, do segundo prémio.

Nenhum jogador acertou, esta sexta-feira, na chave completa do Euromilhões, pelo que haverá um "jackpot" de 57 milhões de euros na terça-feira, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Oito jogadores, dois deles com aposta registada em Portugal, vão receber, cada um, 134.255,40 euros do segundo prémio. No caso português, ao total do prémio terão de ser deduzidos 20% de imposto de selo, com o prémio a encolher cerca de 27 mil euros, para aproximadamente 107 mil euros.

Um total de 22 jogadores, incluindo três com aposta feita em Portugal, será contemplado com o valor unitário de 11.368,22 euros do terceiro prémio (9200 euros para os portugueses, depois de pago o imposto de selo aplicado desde os tempos de Vítor Gaspar a prémios superiores a 20 mil euros).

A chave completa do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões é composta pelos números 13 - 22 - 33 - 44 - 50 e pelas estrelas 2 - 5.