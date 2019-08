Dominado fogo que lavra nos concelhos de Tomar, Abrantes e Constância

Hoje às 12:09 Facebook

O incêndio que deflagrou em Tomar, no sábado, e se estendeu aos concelhos de Abrantes e Constância, no distrito de Santarém, encontra-se "totalmente dominado", desde as 9.40 horas deste domingo, mantendo-se no terreno quatro centenas de bombeiros.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que o incêndio foi dado como dominado, ressalvando que o fogo "ainda tem alguma extensão", pelo que "hoje a grande missão é evitar reacendimentos".

Pelas 11.30 horas, o fogo, que afeta os concelhos de Tomar, Abrantes e Constância, no distrito de Santarém, mobilizava "404 operacionais, 150 veículos e dois meios aéreos", avançou fonte da ANEPC.

De acordo com o site da ANEPC, pelas 11.45 horas de hoje, não se registavam incêndios florestais em curso, destacando-se o fogo que deflagrou em Tomar, assim como o incêndio no Sabugal, no distrito da Guarda, que está em conclusão, mas mobiliza 137 bombeiros, 41 veículos e um meio aéreo.

A lavrar numa zona de "povoamento florestal", o incêndio deflagrou no sábado, pelas 16.10 horas, na localidade de Contraste, na freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar, mas passou o rio Zêzere e entrou nos concelhos de Abrantes e Constância, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

No sábado, as chamas provocaram queimaduras num bombeiro, considerado ferido ligeiro, que foi assistido no Hospital de Abrantes.

Segundo a Proteção Civil, ao final da tarde de sábado, cerca das 17.40 horas, um dos aviões que participava no combate ao fogo teve que amarar na barragem de Castelo de Bode, após abortar a descolagem na sequência de uma operação de 'scooping' (recolha de água).

O incidente apenas provocou danos materiais, tendo a tripulação saído ilesa.