Joana Amorim Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, atira medida para próxima legislatura. Corte de 5% em Lisboa e Porto é para manter. Alunos vão ter mais 1500 camas dentro de três anos.



Para haver doutoramentos nos politécnicos é necessário rever a Lei de Bases do Sistema Educativo. E isto, diz Manuel Heitor, não estava no programa do Governo, devendo ser "sujeito ao escrutínio público". O ministro do Ensino Superior não vai rever o modelo de acesso e garante que o corte de 5% nas vagas em Porto e Lisboa é para manter. Quanto ao financiamento das instituições de Ensino Superior, o próximo Orçamento do Estado trará um "aumento brutal".

Entre a 1.ª e a 2.ª fases de acesso ao Ensino Superior perderam-se cerca de cinco mil candidatos. Que análise faz destes dados?

É a evolução normal em todos os anos. Este ano houve, pela primeira vez, uma redução no número de estudantes que se inscreveram no 12.º ano. O que se deveu ao aumento do emprego jovem, sobretudo associado ao crescimento do turismo. Depois, crescem as outras vias de acesso, nomeadamente os estudantes estrangeiros, que aumentaram cerca de 24%, e os cursos de curta duração (TeSP).

O excessivo peso dos exames nacionais no acesso é umfator também apontado. Está disponível para rever o modelo de acesso ao Superior?

Tanto o Conselho de Reitores (CRUP) como o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos (CCISP) foram claros em não rever o sistema nesta fase, mas sobretudo diversificar e por isso é que abrimos e estimulamos a oferta de TeSP. Hoje temos quatro em cada dez jovens de 20 anos no Ensino Superior (ES), que é a média europeia. Mas temos que atrair mais jovens diversificando o ES e penso que nunca será através dos mecanismos tradicionais, do concurso nacional de acesso.

A questão da equidade tem sido levantada.

Não faço essa leitura. Tem que haver exames, tem que haver sempre seleção. Mas tem que haver uma seleção que seja inclusiva.

E a que temos é?

Pode ser muito mais, por isso é que só temos quatro em cada dez jovens. Agora a questão não está nos exames. Cerca de 90% dos jovens que terminam o Secundário via Científico-Humanísticas ingressam no ES. O grande défice é nas vias profissionais, também pelo perfil sociocultural dessas famílias, com pais que têm quatro e seis anos de escolaridade e por isso muitos destes jovens têm uma pressão social para irem trabalhar. O alargamento da base social no recrutamento no ES requer um contrato social entre empregadores e as instituições.

Há também a equidade territorial. O corte de 5% nas vagas em Lisboa e no Porto surtiu os efeitos que pretendia? O reitor de Lisboa diz que às mil vagas cortadas corresponderam 98 novos alunos em 31 instituições.

O balanço é particularmente positivo. Somos o país europeu com maior concentração nos dois principais centros urbanos: incluindo o ensino privado temos 60% dos estudantes em Lisboa e no Porto. Isto não e um corte, é um estimulo. Para que os principais centros urbanos se concentrem também na atração de estudantes internacionais e no desenvolvimento da pós-graduação.

Então Porto e Lisboa têm que fazer essa aposta para compensar o corte de 5%?

Exatamente. Lisboa e Porto precisam do resto do país e o resto do país precisa de Lisboa e do Porto para Portugal ser mais competitivo em termos de uma economia baseada no conhecimento. Vamos ter uma redução sistemática de jovens aos 18 anos nos próximos 20 anos e temos que ser muito pragmáticos na preparação das nossas instituições para isso.

Mercados são transversais

Falará hoje na Conferência JN sobre "Mercado do Conhecimento". Como podem as regiões alavancar as instituições e vice-versa?

Sobre os mercados do conhecimento sabemos quatro características críticas: são horizontais a todas as áreas, são muitos diversificados, são globais, e estão em constante mutação. Os mercados não existem só dentro das instituições cientificas, são transversais a toda a atividade social e económica.

E qual seria o peso ideal dos internacionais tendo em conta esse inverno demográfico?

O típico para um país como Portugal deve tender a que 20% dos estudantes sejam internacionais. Por isso a alteração do processo de regulação de vagas, bem como do regime legal de graus e diplomas.

Essa alteração, que habilita os politécnicos a ministrarem doutoramentos, obriga a que se mexa na Lei de Bases do Sistema Educativo. Isso já está a andar?

Não, nem faz sentido. Não está no programa de Governo. Não faz sentido fazer nesta legislatura como foi acordado com todas instituições. A lei o que dá e estimula é o reforço da capacidade científica de todas as instituições. E diz que no caso dos politécnicos terão de ser alvo da revisão, como é óbvio, da Lei de Bases.

Acontecerá nesta legislatura?

Não. Não estava no programa do Governo e deve ser sujeito ao escrutínio publico. Por isso, só após novas eleições.

E o corte de 5% é para manter?

A redistribuição dos estudantes na formação inicial deve ser mantida. Não é uma imposição. Foi um processo discutido amplamente.

Não aceita, então, a crítica, nomeadamente dos reitores, de ingerência na sua autonomia.

Não é dos reitores, é só de alguns reitores. Não tem nada a ver com autonomia, é uma questão de regulação. Este processo tem em vista o estímulo da competitividade e da coesão territorial em Portugal porque temos um excesso de estudantes em Lisboa.

Nesse contexto de alargamento há a questão dos custos, nomeadamente do alojamento. O plano agora lançado prevê aumentar em quanto, e para quando, a oferta de camas?

Foi criada uma linha específica para o ES para a reabilitação de instalações existentes. Estão em curso mais de 30 protocolos que devem dar origem a 1500 camas para todo o país. Há camas que vão ficar disponíveis num ano, outras em dois, outras em três anos. Chega? Não chega. Implica um esforço coletivo. Que fique também muito claro que a nossa prioridade são os apoios diretos aos estudantes.

Vai haver reforço na ação social?

Temos garantido pelo menos os 20% de estudantes com ação social. Se é suficiente? Claro que não. Todos nós deveremos ambicionar um ensino totalmente livre ao nível da formação inicial.

As instituições queixam-se de um subfinanciamento crónico. E dizem que lhes falta dinheiro, por exemplo, para cobrir os descongelamentos de carreira. Falta ou não dinheiro?

Sempre escrevi e afirmei que o ES em Portugal está subfinanciado, sempre esteve nos últimos 30 anos. E por isso o meu trabalho é orientado pela prioridade de aumentar o financiamento.

Essa dotação orçamental está garantida?

Tudo será reposto. Tenho estado em contacto contínuo quer com o presidente do CRUP quer do CCISP e estou certo que iremos chegar a um orçamento como nunca tínhamos tido, com um aumento brutal do investimento para a área da ciência e do ES.

E que aumento brutal é esse?

Quando for entregue o orçamento, não vale a pena estarmos a avançar. Estamos a trabalhar num cenário claro de aumento.

Estranho é os investigadores não terem carreira

Falando de emprego científico, as Finanças só autorizaram a Fundação para a Ciência e a Tecnologia a abrir concurso para contratar os seus próprios bolseiros no último dia previsto na lei, que data de 2016. Sente-se refém das Finanças?

É um processo normal. A abertura dos quadros depende do controlo do emprego público e está condicionada à autorização do Ministério das Finanças. O que é importante é que foi feito. O processo do programa de estímulo ao emprego científico está em curso e as cinco linhas de financiamento estão concretizadas.

No concurso individual ficaram de fora 3600 investigadores entre os quais dois prémios Pessoa: a historiadora Irene Pimentel e a bióloga Maria Manuel Mota. Quer comentar?

Nunca tinha havido um concurso de emprego científico com tantos lugares abertos, 500. A taxa de aprovação é a taxa média europeia, mas temos que perceber que houve muitos outros concursos abertos e sabemos que muitos candidatos estavam em vários. Não se trata de uma avaliação publica, mas científica. As pessoas que referiu, as suas próprias instituições tiveram pessoas classificadas acima delas. Não é comparável um concurso destes com um concurso de carreira como o Prémio Pessoa. Nesses dois casos em particular, o que é estranho são esses investigadores não terem uma carreira nas instituições. Por isso é que temos estimulado as instituições a desenvolverem as suas carreiras.

Mas sabe que há instituições avessas a essa carreira. O reitor de Lisboa disse que tudo fará para acabar com ela.

Felizmente temos instituições de Ensino Superior diferentes e reitores diferentes. Espero que outros venham a desenvolver carreiras. Claro que sou contra essa posição, mas respeito. Nós temos é que combater a precariedade nas instituições e no emprego em geral. O Ensino Superior deveria dar o exemplo acabando com a precariedade, o que depende muito da própria capacidade institucional.