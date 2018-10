João Pedro Campos Hoje às 21:20, atualizado às 21:29 Facebook

Twitter

João Pedro, uma criança que morreu com cancro no ano passado, pediu aos pais, pouco antes de partir, para a sua história ser contada em livro e as receitas daí resultantes reverterem para a compra de cadeiras de rodas para o Instituto Português de Oncologia do Porto. Rita Soares, escritora a viver na Figueira da Foz, escreveu "Desafio de uma criança com cancro" e vai apresentá-lo no sábado, no santuário do Imaculado Coração de Maria, em Gaia.

A ideia começou com a mãe de João Pedro, Ana Mota, tornando-se depois um objetivo da criança, falecida a 13 de setembro de 2017. "Pouco tempo antes de morrer, o João estava numa cadeira muito velha, no IPO, e disse-me para escrever o livro para juntar dinheiro para comprar novas", destaca a mãe. Através de uma amiga comum, conheceu Rita Soares, uma escritora do Porto que vive atualmente na Figueira da Foz, e que escreveu o livro no primeiro semestre deste ano.

"Ele sabia que ia partir e fê-lo a pensar nos meninos que ficavam e na importância que o livro teria para eles. João foi um ser que apaixonou todos, veio cá para deixar a sua pegada, entregar a sua mensagem e usar o livro para ajudar esta causa, que é terrível", considera a escritora.

Rita Soares não chegou a conhecer João Pedro (o contacto com a mãe aconteceu só quatro meses depois da sua morte), mas sente que sempre o conheceu. "A minha irmã foi ao funeral dele, ainda longe de saber que eu iria escrever este livro", revela.

Sempre sorridente

Em 2013, quando João Pedro tinha apenas quatro anos, foi-lhe detetado um cancro nas paredes do abdómen. Durante quatro anos, a vida da criança foi passada entre a sua casa e o Instituto Português de Oncologia do Porto. "Foi um grande menino. Foi sujeito a radioterapia aos quatro anos e sempre com um sorriso", recorda Ana Mota, que lembra que era o próprio que dava alento à família.

"Quando ele teve a última recaída, fui dar-lhe a notícia em lágrimas e foi ele que me disse para não chorar, sabendo que iria voltar ao IPO no dia a seguir. Foi sempre um lutador, mesmo nas recaídas", aponta a mãe.

Os pais de João Pedro assinalam que o menino "programou a vida como quis" e recordam a sua despedida. "Despediu-se de toda a gente: dos amigos, dos colegas de escola e foi propositadamente despedir-se do vizinho. Até dos pais escolheu o momento para se despedir", recorda Ana Mota.

Nas cadeiras de rodas que forem compradas com as receitas do livro virá gravada a mensagem "Bom dia para ti", a lembrar a saudação de João Pedro às pessoas que trabalham no Instituto Português de Oncologia do Porto. "Dizia sempre "bom dia para si também" quando passava pelas pessoas", destaca ainda a mãe do menino que perdeu a vida aos oito anos.

Quatro anos de luta

"Desafio de uma criança com cancro" conta a história de João Pedro, desde que lhe foi detetado o cancro, em 2013, até à sua morte, em 2017, reunindo em livro testemunhos de pessoas que conviveram com o menino. Editado pela Emporium, será apresentado no sábado em Gaia. A 20 de novembro a apresentação será no IPO do Porto, estando à venda na Fnac, Bertrand e no site da Emporium.

350 novos casos por ano

Todos os anos são diagnosticados em Portugal 350 novos casos de cancro pediátrico. Os especialistas defendem que o diagnóstico precoce é fundamental, permitindo salvar oito em cada 10 crianças.

Taxa de cura de 75%

A taxa de cura ronda os 75%, mas o cancro é a principal causa de morte nas crianças com mais de um ano (3000/ano) na Europa. A maior taxa de incidência regista-se entre os dois e os quatro anos.