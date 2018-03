Duas a três mil pessoas vacinaram-se desde início do surto de sarampo

Hoje às 14:04 Facebook

Duas a três mil pessoas vacinaram-se contra o sarampo desde o início do surto, segundo estima a Direção-Geral da Saúde, que apela aos pais para não atrasarem a vacinação das crianças aos 12 meses e aos cinco anos.

Em declarações aos jornalistas, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que "alguns milhares" de pessoas, entre profissionais de saúde e cidadãos comuns, vacinaram-se contra o sarampo desde o início do surto na região norte do país.

Graça Freitas aponta como "estimativas grosseiras" a vacinação de duas a três mil pessoas.

A diretora-geral da Saúde apelou aos pais para que cumpram o calendário do programa nacional de vacinação e que não atrasem as vacinas do sarampo que devem ser levadas aos 12 meses e aos cinco anos.

Segundo Graça Freitas, o surto estará em fase de estabilização, mas a as autoridades permanecem atentas até porque o vírus do sarampo pode ser traiçoeiro, além de perigoso.

De acordo com o último balanço Direção-Geral da Saúde (DGS), há 62 casos de sarampo confirmados e 168 casos suspeitos.