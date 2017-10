Duas aldeias evacuadas e estradas cortadas devido a incêndios em Coimbra

Hoje às 14:14, atualizado às 14:15 Facebook

O incêndio florestal que deflagrou esta noite no concelho de Pampilhosa da Serra obrigou à evacuação de duas povoações de Arganil, concelho para onde está a progredir uma das quatro frentes do fogo.

"Por precaução" foram evacuadas as localidades de Porto Castanheiro e Parrosela, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa, pelas 12.45 horas, fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Durante a noite e madrugada deste sábado também foi necessário, igualmente como medida preventiva, evacuar algumas habitações isoladas de localidades como Cavaleiros de Cima, Cavaleiros de Baixo, Relvas e Teixeira, na freguesia de Fajão-Vidual, no município de Pampilhosa da Serra (Coimbra), em cuja área florestal o fogo teve início, pelas 23.20 horas de sexta-feira.

As estradas nacionais (EN) 544 e 508 estão cortadas ao trânsito naquela zona, das encostas da Serra do Açor, no interior do distrito de Coimbra.

As chamas estão a ser combatidas por 360 operacionais, apoiados por 109 veículos e cinco meios aéreos, três dos quais pesados (dois aviões e um helicóptero), disse ainda à agência Lusa o comandante Pedro Araújo, da ANPC.

O incêndio, com quatro frentes ativas, "arde com intensidade" e a sua propagação é favorecida pelos ventos fortes que se fazem sentir na região, acrescentou o responsável.

O facto de se estar perante um povoamento florestal muito denso, com "elevada carga combustível" e de acessos difíceis dificulta o combate às chamas, não sendo possível prever quando poderão vir a ser dominadas, referiu Pedro Araújo, sublinhando que o fogo "está longe de ser dominado".

De acordo com a página da ANPC na internet, pelas 13.15 horas registavam-se no território do continente um total de 43 incêndios florestais, 18 dos quais em curso (12 em resolução e 13 em conclusão), mobilizando, no seu conjunto, cerca de 1750 operacionais, apoiados por meio milhar de viaturas e 13 meios aéreos.