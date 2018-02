Portugueses demoram duas horas a ligar para o 112 perante sintomas de enfarte

INÊS SCHRECK Hoje às 00:40 Facebook

Perante os sinais, apenas 38% chamariam o INEM, revela estudo.

Os portugueses estão mais bem informados sobre o enfarte agudo do miocárdio (EAM), os fatores de risco, os sintomas e as formas de diagnóstico e tratamento. Quase todos (95%) reconhecem que se trata de uma emergência médica e que chamar o INEM é a opção mais acertada. Mas, perante os sintomas de um enfarte, apenas 38% admitem que ligariam 112. Ainda pior é o tempo que demoram a pedir ajuda. Levam, em média, duas horas para pegar no telefone.

