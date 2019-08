Duplica em Portugal a compra de bicicletas elétricas

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 13:43 Facebook

Os portugueses estão a comprar cada vez mais bicicletas e trotinetes elétricas. Só no ano passado, foram vendidas mais de 20 mil bicicletas elétricas, mais do dobro do que nos dois anos anteriores (8350 unidades), segundo os dados da associação Abimota.

Também as trotinetes elétricas são cada vez mais procuradas, embora em menor quantidade, conforme apurou o JN/Dinheiro Vivo.

Os benefícios para o ambiente e os baixos custos explicam o crescimento das bicicletas como meio de transporte e não de diversão.