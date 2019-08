Duplicam casais à espera de doações para terem filhos

Joana Amorim Hoje às 08:08 Facebook

Banco Público de Gâmetas tinha 769 pedidos e um tempo de resposta superior a dois anos no primeiro semestre. Lisboa não faz colheita de esperma e ovócitos.

Mais do que duplicou a lista de espera de casais que precisam de ovócitos e espermatozoides doados para cumprirem o sonho de terem um filho. De acordo com os dados facultados ao JN pelo Banco Público de Gâmetas (BPG), no primeiro semestre deste ano, aquela lista contava já com 769 mulheres.

Um aumento de 128% face a igual período do ano passado. Simplesmente, porque não há dadore(a)s. Pelo menos no sistema público. Já o tempo de espera, seja para esperma (26 meses) como para ovócitos (29 meses), ultrapassa os dois anos.

