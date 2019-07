"É mesmo verdade?", diz Rio sobre preço das golas inflamáveis

JN Hoje às 17:26 Facebook

Rui Rio questionou, este sábado, se "é mesmo verdade" que a empresa do marido de uma autarca socialista vendeu a preços superiores aos de mercado as golas feitas em material inflamável que foram distribuídas à população, no âmbito do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras".

"Isto é mesmo verdade? Uma empresa de turismo, criada há poucos meses pelo marido de uma autarca do PS, vende um produto inflamável para usar durante os incêndios a preços muito superiores aos de mercado?", escreveu o líder social-democrata no Twitter, onde, no dia anterior, tinha manifestado incompreensão pela entrega de material inflamável a quase duas mil povoações ao abrigo do programa de autoproteção das populações, noticiada pelo JN.

A mensagem é acompanhada de uma notícia que refere que a empresa Foxtrot Aventuras, fabricante que recebeu 328 mil euros pelo fornecimento dos "kits" de emergência - dos quais 125 mil foram para a produção de 70 mil golas -, foi constituída em dezembro de 2017 e é detida por Ricardo Fernandes, marido de uma autarca do PS de Guimarães.

Na edição impressa deste sábado, o JN dá conta de que a Proteção Civil pagou mais do dobro pelas golas antifumo à empresa, destinada ao programa da Proteção Civil, do que aquilo que custariam a valores normais.

Por cada um destes equipamentos, que são feitos de materiais inflamáveis e não evitam a inalação de fumos, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deu 1,80 euros, num total de 125 706 euros. Mas, numa consulta ao mercado, o JN apurou que o valor por peça, também de poliéster, ronda entre 63 e os 74 cêntimos (com IVA).

A empresa garante que o montante cobrado se deveu à urgência na entrega dos produtos e à dimensão da encomenda. Já a ANEPC assegurou que a Foxtrot Aventura foi a única que apresentou uma proposta, de um total de cinco empresas que convidou para proporem preços para as golas e os kits de emergência. Sendo que nenhuma delas alguma vez fornecera tais produtos com esta especificidade - uma delas até vende eletrodomésticos.