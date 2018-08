É oficial: Cafofo vai tentar tirar a Madeira ao PSD

Gina Pereira e TRA 26 Maio 2018 às 19:31 Facebook

A hipótese era há muito conhecida, mas só hoje foi confirmada: Paulo Cafofo, atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, vai ser o candidato do PS às eleições regionais da Madeira do próximo ano. É com ele que o PS quer tentar conquistar, pela primeira vez, a presidência do Governo Regional.

A confirmação foi dada pelo presidente do PS, Carlos César, depois de o líder regional do PS, Emanuel Câmara, ter discursado no congresso e dito que essa era a sua escolha: um independente que em 2013 ganhou a Câmara do Funchal, liderando a coligação "Mudança", uma coligação que juntou vários partidos de Esquerda e que, pela primeira vez, conquistou o Funchal ao PSD, que perdeu várias outras autarquias na região.

Em 2017, Paulo Cafofo renovou o mandato, agora com maioria absoluta, com a coligação "Confiança", e desde então que é apontado como uma possibilidade para tentar conquistar a presidência do Governo Regional a Miguel Albuquerque, que sucedeu a Alberto João Jardim.

Cafofo subiu ao palco do congresso na Batalha para o dizer de viva voz: "Serei o candidato à presidência do Governo Regional da Madeira em 2019. Na Madeira e no Porto Santo chegámos a um momento histórico da nossa história: é hora de um novo rumo. E que traga à região a definitiva mudança e uma nova maneira de estar e de governar", disse, prometendo "um governo aberto para todos e que governe para todos".