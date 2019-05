Edifícios desenhados para conservar água, pede Assunção Cristas

Alexandra Figueira Hoje às 17:00 Facebook

Os edifícios devem começar a ser desenhados para terem reservatórios de água e sistemas de circulação que permitam usar de forma racional a água potável. Na Grande Conferência do JN, Assunção Cristas, líder do CDS, nomeou as alterações climáticas como uma das grandes questões que Portugal enfrentará no futuro.

O tempo, disse, será "mais quente, seco e incerto", pelo que o país deve preparar-se para "guardar água quando existe para usar quando não existe". As questões do território são uma das quatro eleitas pelo CDS para temas principais de discussão do futuro.

Os outros três são a demografia, com a natalidade a cair e o envelhecimento a acentuar-se, a economia ("não se pode distribuir uma riqueza que não existe") e o Estado social de parceria, entre o público, o privado e o social