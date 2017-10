Edmundo Martinho substitui Santana Lopes na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Hoje às 13:59 Facebook

O Governo anunciou, esta quarta-feira, a nomeação de Edmundo Martinho para o cargo de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, após Pedro Santana Lopes ter anunciado o fim ao mandato.

Após ter sido informado da intenção do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Pedro Santana Lopes, de "pôr fim ao atual mandato, e considerando que é essencial assegurar o regular funcionamento desta instituição e a continuidade do trabalho desenvolvido", o Governo decidiu convidar o vice-provedor, Edmundo Martinho, a assumir o cargo, refere o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em comunicado.

Segundo o comunicado, o convite foi aceite por Edmundo Martinho, que já desempenhou o cargo de presidente do Instituto da Segurança Social e integrou o Observatório da Segurança Social em Genebra.

O ministério adianta que a nomeação do novo provedor será concretizada "em momento oportuno".

Pedro Santana Lopes, que desempenhava o segundo mandato como provedor da Santa Casa, deixou o cargo para se candidatar à liderança do PSD.