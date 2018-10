Ainda há 20 mil consumidores sem energia elétrica

Ontem às 23:56 Facebook

A EDP Distribuição anunciou que 94% dos consumidores já têm a energia elétrica restabelecida nas zonas afetadas pela tempestade Leslie.

"No final desta terça-feira, o número de consumidores sem energia situa-se nos 20 mil, abaixo das melhores estimativas adiantadas na segunda-feira pela EDP Distribuição", refere a empresa em comunicado.

Por causa do mau tempo, mais de 300 mil pessoas ficaram sem energia elétrica.

Segundo o documento, a recuperação da rede de média e alta tensão está a progredir "de forma positiva", estando ainda fora de serviço 38 linhas.

"Nas situações onde se espera que esta recuperação seja mais demorada, a empresa tem instalados 100 geradores, incluindo 18 disponibilizados pelo exército e força aérea e duas centrais móveis", acrescenta.

A EDP Distribuição considera que na quarta-feira se prevê "um dia crítico na recuperação da rede de baixa tensão".

"Para reporte das situações de anomalia, a EDP Distribuição disponibiliza o seu Contact Center (800506506) e a sua aplicação móvel", informa, explicando que nos municípios da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Condeixa, Soure, Cantanhede, Mira, Mealhada e Coimbra foram criados pontos de contacto com a presença de técnicos da EDP Distribuição em instalações disponibilizadas pelas autarquias.

A empresa frisa que mantém as suas equipas "mobilizadas e fortemente empenhadas" a desenvolver todos as ações para a normalização do serviço de fornecimento de energia, deixando ainda regras de segurança.

"Quando em presença de linhas elétricas partidas ou danificadas, solicita-se o alerta pela linha de avarias e a adoção de comportamentos seguros, nomeadamente a não aproximação e toque", conclui.