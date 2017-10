EDP recupera totalidade da rede elétrica após incêndios

Hoje às 20:04, atualizado às 20:06 Facebook

A reconstrução da rede elétrica destruída pelos incêndios de domingo fica concluída esta sexta-feira, mas alguns clientes de três concelhos só no sábado terão energia, divulgou a EDP.

No final do dia de hoje "ficará concluída a reconstrução dos 116 quilómetros da rede elétrica de Baixa Tensão destruída pelos incêndios de domingo passado ainda que de forma provisória em alguns troços, alimentados ainda por geradores móveis", divulgou a EDP Distribuição.

Num ponto de situação enviado à agência Lusa, a empresa referiu que às 19 horas de hoje "apenas alguns clientes de localidades dispersas dos concelhos de Tábua, Arganil e Oliveira do Hospital permanecem sem energia elétrica", situação que a empresa estima que "esteja resolvida durante o dia de amanhã [sábado]".

A empresa mantém ainda o apelo que desde segunda-feira tem feito, no sentido de as pessoas nas regiões atingidas pelos incêndios, por razões de segurança, "não tocarem em quaisquer linhas partidas" e também para "o cuidado a ter com a colocação de geradores em locais pouco ventilados podendo o seu uso inadequado provocar intoxicações".

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.