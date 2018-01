Eleitor pode votar diretamente no deputado que prefere

Carla Sofia Luz Hoje às 19:45 Facebook

E se, nas próximas eleições legislativas, cada eleitor tivesse direito a dois votos e pudesse escolher diretamente o deputado que quer ver no Parlamento? Esta é uma das mudanças ao atual sistema eleitoral, proposta pela Sedes e pela APDQ, que visa aproximar o cidadão do político.

A Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social e a APDQ - Associação por uma Democracia de Qualidade defendem o fim do "imobilismo" do nosso sistema eleitoral "caduco". Acreditam que é possível aproximar o eleitor do deputado, incentivar os partidos a escolherem os melhores para a representação parlamentar e "refrescar o gosto pela intensa participação democrática", sem mexer na Constituição Portuguesa.

Inspirados pelo exemplo alemão e pelos projetos de lei do PSD e do Governo PS, discutidos e rejeitados em 1998 na Assembleia da República, as duas associações promoveram um estudo sobre a reforma eleitoral em Portugal, que foi entregue na passada sexta-feira ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As linhas gerais foram conhecidas esta segunda-feira.

A proposta assenta no princípio da representação proporcional personalizada e reduz o número de deputados eleitos de 230 para 229: 210 deputados serão eleitos por círculos territoriais, quatro continuarão a ser eleitos pela emigração (dois na Europa e dois no resto do Mundo, tal como sucede hoje) e 15 sairão de um círculo nacional. No entanto, a maior inovação é a atribuição de dois votos a cada eleitor. O cidadão usará um voto para escolher a força política que prefere e o segundo voto para eleger o deputado diretamente. Ou seja, haverá uma lista com o nome dos deputados a sufrágio e o eleitor escolherá aquele em que confia, para além de votar num partido.

Na prática, metade dos deputados será eleita diretamente e os restantes sairão da votação no partido. Por exemplo, o distrito do Porto passaria a eleger 36 deputados (18 resultariam da eleição personalizada e 18 da lista apresentada pelos partidos). Como a nossa Constituição não permite candidatos independentes às eleições legislativas, todos os deputados são indicados por um partido, mas a eleição direta dá mais poder ao cidadão na escolha do seu representante. É esse o entendimento de José Ribeiro e Castro, ex-deputado e presidente da direção da APDQ.

"Cada eleitor vota no deputado que gosta e no partido que quer. O mesmo deputado pode integrar a lista personalizada e a lista do partido. Assim, é possível dar mais poder ao eleitor na escolha dos deputados. Os partidos sabem que o eleitor tem esse poder e terão de apresentar candidatos respeitados, com prestígio e com provas dadas. O sistema de apuramento dos votos funcionará de forma articulada para respeitar a implantação que o partido tem no território. O primeiro apuramento é da lista uninominal e entra dentro da quota do partido", argumenta Ribeiro e Castro.

Imagine que um partido, face à percentagem de votos obtida nas eleições legislativas, tem direito a eleger 10 deputados. Se sete forem escolhidos diretamente pelo eleitor, vai buscar outros três à lista de candidatos que apresentou ao sufrágio legislativo.

Agregar círculos com menos população

O estudo, elaborado pelas duas associações, propõe que cada círculo territorial eleja, no mínimo, oito deputados. "Se o peso da população é insuficiente para eleger oito deputados num determinado distrito, então será agregado a um círculo vizinho", explica ainda. Para isso, seria necessário agregar os distritos e as regiões menos populosas com distritos vizinhos.

Nesse sentido, Beja juntar-se-ia a Évora e a Portalegre (elegeriam 8 deputados), Leiria ficaria com Santarém (18 deputados), Castelo Branco agregar-se-ia a Guarda e a Viseu (16 deputados), Aveiro unir-se-ia a Coimbra (22 deputados), Braga ficaria com Viana do Castelo (24 deputados), Bragança juntar-se-ia a Vila Real (8 deputados) e Açores ligar-se-ia à Madeira (12 deputados). Sozinhos, Porto, Lisboa, Setúbal e Faro escolheriam 36, 42, 16 e 8 deputados respetivamente.

No final, a compensação seria feita pelo círculo nacional, um instrumento introduzido na revisão constitucional de 1989 para "melhorar a representatividade e proporcionalidade do sistema eleitoral". No entanto, "ao fim de 26 anos, esta novidade não está traduzida na lei", pode ler-se no estudo.

Ribeiro e Castro esclarece que o círculo nacional com 15 deputados a eleger fará a correção, criando um mecanismo de repescagem. Por exemplo, se um partido tem direito a dois dos 15 deputados do círculo nacional e não conseguiu eleger representantes em dois círculos territoriais, será dada prioridade à entrada dos candidatos mais votados por esse partido nesses círculos em causa. "É a última garantia de proporcionalidade do sistema eleitoral", concretiza.

As duas associações pedem a adoção deste sistema nas eleições legislativas e entende que "não há fundamento válido para manter o imobilismo de um sistema eleitoral caduco de que os eleitores se afastam cada vez mais e que a própria Constituição já arquivou, abrindo portas a outros caminhos e modelos".

A Sedes e a APDQ também avaliaram a possibilidade de redução do número de deputados eleitos, embora considerem que não há necessidade de fazer esse corte, uma vez que o atual rácio de deputado/eleitores encontra-se em linha com a média europeia em países de dimensão semelhante a Portugal. Ainda assim, consideram que este modelo seria aplicável a uma nova composição parlamentar reduzida para 219 deputados, sem que houvesse quebra de representatividade.