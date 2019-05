Hoje às 10:55, atualizado às 10:57 Facebook

Os estudantes do Porto voltam à rua esta sexta-feira, pelas 10.30 horas, para se manifestarem a favor do clima. O protesto é inspirado no movimento #FridaysForFuture, da ativista sueca Greta Thunberg, e realiza-se em todo o mundo.