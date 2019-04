Em dois anos abriram apenas 14 camas de cuidados paliativos

Inês Schreck Hoje às 14:42 Facebook

O presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos afirmou, esta manhã de terça-feira no Parlamento, que nos últimos dois anos abriram apenas 14 camas de cuidados paliativos. O país precisa de 800 a mil camas e tem um total de 168.

"Falta tudo. Está muito pouco feito e há muito por fazer", referiu Duarte Soares, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP), na Comissão de Saúde.

Duarte Soares assinalou que, segundo recomendações da Associação Europeia de Cuidados Paliativos, Portugal necessita de 800 a mil camas de cuidados paliativos e abriram apenas 14 nos últimos dois anos.

As carências nos Cuidados Paliativos Domiciliários também são enormes. Segundo a mesma associação europeia, o país precisa de 100 equipas, mas existem apenas 19. "Os factos falam por si", realçou Duarte Soares.

O presidente da APCP manifestou ainda dúvidas sobre o funcionamento das equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos. "Muitas estão nomeadas, mas não sabemos se funcionam, não sabemos se os elementos das equipas têm horas dedicadas para o efeito", referiu o responsável, adiantando que há 68 médicos com competência em Medicina Paliativa no país, mas entre 30 a 40 não estão a trabalhar nas áreas para as quais se especializaram.

"Precisamos de mais camas, mais equipas na comunidade, melhor relacionamento com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, precisamos de mais hospitais centrais com resposta", resumiu Duarte Soares, notando que, por exemplo, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, "não tem qualquer resposta em Cuidados Paliativos".

O presidente da APCP considerou que, face ao envelhecimento populacional, os cuidados paliativos são a "maior urgência clínica e social das próximas décadas para o país".

Prioritária é também a aposta nos Cuidados Paliativos Pediátricos. Segundo a vogal da direção da APCP, Cândida Cancelinha, estima-se sete mil crianças em Portugal têm necessidade de Cuidados Paliativos Pediátricos.