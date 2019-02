Hoje às 12:13 Facebook

O "Jornal de Notícias" vai divulgar a partir da meia-noite o ranking das escolas portuguesas.

Na edição online, poderá consultar e pesquisar uma tabela interativa que lhe mostrará as classificações de todas as escolas do 3.º Ciclo e do Secundário do país.

Já na versão impressa deste sábado poderá também consultar as listas e ler as reportagens e as análises, num suplemento com 32 páginas.