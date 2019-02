Emoji do coração é o preferido dos portugueses

Dina Margato Hoje às 09:48 Facebook

Tendo em conta as utilizações dos emojis, os franceses, os portugueses e os holandeses são os mais apaixonados. São eles os que mais manifestam o seu amor recorrendo ao boneco do simples coração encarnado. Este é o seu emoji preferido, revelou a Google na véspera do Dia dos Namorados.

Curiosamente, quem fala Hindi utiliza sobretudo o emoji da rosa e os italianos, por exemplo, escolhem o beijo mais do que qualquer outro símbolo. O ranking parte das escolhas dos utilizadores do teclado Google, GBoard, e considera as pesquisas feitas a nível global, segundo comunica a multinacional.

À escala internacional, extra estes três países, há um emoji na categoria dos amorosos que supera o simples coração. Chama-se "Amamos amar" e é composto por dois olhos em formato coração. Considerando todas as pesquisas, o coração encarnado é o quinto emoji mais popular. Outro recurso cada vez mais na moda consiste em juntar dois símbolos da família do coração: um coração e um beijo, um sol e um coração.

A Google foi também descobrir os conselhos mais procurados na área do amor e descobriu que os internautas precisam sobretudo de dicas práticas, estando à cabeça a questão: "Como pedir desculpa?", e, em segundo, "Como dar os parabéns ao ex namorado/a?". Os dois problemas estão à frente de "Como dar os parabéns a quem amamos?". Em quarto está "Como dizer algo difícil ao cônjuge?" e "Como dizer amo-te ao parceiro/a?".

No campeonato das técnicas de beijo, parecem ser o rapazes os que precisam de mais ajuda, pois a pergunta mais visada é: "Como beijar uma rapariga?". Sucedem-se "Como beijar um homem?", "Como beijar alguém?", "Como beijar um rapaz?" e, por fim, em quinto: "Como beijar bem?".

Os presentes a oferecer neste dia são também uma grande preocupação por parte dos internautas. A seguir à semana do Natal, esta é a semana em que mais se pesquisa sobre possibilidade de prendas.