Empreendedores do Vale do Tua premiados com dez mil euros

Eduardo Pinto Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco projetos de empreendedores do Vale do Tua foram premiados, cada um, com dois mil euros no concurso de ideias de negócio TUACIN, organizado pela Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua.

A Agência elegeu um projeto por cada concelho abrangido: Alijó, Carrazeda de Ansiães, Murça, Vila Flor e Mirandela.

Manuel Gomes é o empreendedor de Alijó. Tem um projeto de 20 mil euros para, já no próximo verão, levar turistas numa carrinha de nove lugares a ver o que de melhor tem o concelho. Designadamente, o "património arqueológico e os miradouros". "Pretendo que os turistas não se fiquem apenas pelo Pinhão, pois o concelho tem muito para oferecer", realça.

Em Carrazeda de Ansiães, Paulo Tavares avança com o projeto Cabaz-Bio. Um investimento de 50 mil euros em agricultura biológica, com destaque para a maçã. "Plantei um pomar em 2015, mas quero alterar o modo de produção. Vou complementar com hortícolas". Paulo Tavares tem confiança no sucesso do negócio pois "há muita procura pelo que é biológico".

Vânia Alves e Lília Carvalho vivem em Murça e vão desenvolver a agência de consultoria e comunicação estratégica LV Solutions, que custará, inicialmente, cinco mil euros. "O incentivo que nos deram é bom e vai ajudar a comprar algum equipamento" agradece Vânia, enquanto Lília salienta que a vontade das duas é "permanecer em Murça" e "fazer a terra crescer". "Todos os dias vemos pessoas ir embora da terra e nós não queremos isso".

Emílio Almendra, de Vila Flor, tem o projeto de campismo rural Glamping Caravelas, com um investimento inicial de 25 mil euros. "Não é para que os campistas venham e montem a sua tenda. É para que cheguem e desfrutem do que já temos instalado, como tendas de grande capacidade e com todo o conforto". O promotor acrescenta que o parque deverá estar a funcionar "no final de maio ou início de junho".

A partir de Mirandela, Raul Campeão quer dar maior projeção à agência de comunicação Media ON, que tem cinco elementos e pretende investir seis mil euros. O seu universo será, para já, Trás-os-Montes. Quer oferecer às empresas "serviços de qualidade" em pacotes que incluam, por exemplo, "fotografia e loja online". Está convencido que a região ainda tem espaço para a sua empresa, pois "quem não estiver no mundo digital não existe".

O presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, José Paredes, diz que os projetos "podem dinamizar uma parte da economia regional se trabalharem em rede". "Sozinhos não vão a lado nenhum. Este é um território despovoado e desprotegido pelo poder central. Por isso, é preciso ganhar escala para atingir outros públicos", avisou o também autarca de Alijó.

Após premiar, em três edições, 17 projetos para implementar no território do Vale do Tua, o concurso de ideias de negócio TUACIN termina por aqui. Segundo José Paredes deverá dar origem a outro "noutros moldes e com incentivos mais significativos".