Empresários de diversões itinerantes manifestam-se junto ao parlamento

Os empresários de diversões itinerantes manifestaram-se esta quarta-feira junto à Assembleia da República, em Lisboa, por melhores condições fiscais para o setor, nomeadamente um regime de IVA mais favorável, numa luta que já dura há seis anos.

"Não queremos nada de mais, queremos só que seja reposta a justiça a nível dos Códigos de Atividade Económica (CAE), do alvará cultural e a nível fiscal", declarou Leonel Antão, da Associação Portuguesa de Empresas de Diversões (APED), manifestando-se otimista de que agora o parlamento vai resolver a situação do setor "de uma vez por todas".

Na sessão plenária desta quarta-feira, o parlamento vai discutir dois projetos de lei do PSD e do PS para a criação de Códigos de Atividade Económica (CAE) específicos para as atividades económicas itinerantes de diversão, bem como um projeto de resolução do BE que recomenda ao Governo a implementação de medidas de viabilização do setor das empresas itinerantes de diversão.

Neste âmbito, a ação de protesto dos empresários de diversões itinerantes junto à Assembleia da República é "simbólica", já que pretendem assistir ao debate em plenário.

"Estamos na expectativa, vamos dar o benefício da dúvida, que (os deputados) estão todos a trabalhar no bom sentido em relação às nossas reivindicações do passado, já nos últimos seis anos", afirmou Leonel Antão, lembrando o projeto de resolução aprovado em 2013, por unanimidade, para a implementação de medidas de viabilização do setor das empresas itinerantes de diversão.

De acordo com o empresário de diversão itinerante, a viabilização da atividade "está a ser difícil a nível de IVA e a nível de instalações", destacando-se ainda a perda do alvará cultural para o setor.

Em termos fiscais, a atividade dos empresários de diversões itinerantes foi "muito prejudicada" aquando da alteração da taxa mínima de 6% para 23%, que se verificou em 2012, indicou o sócio da APED, explicando que "muitos venderam os divertimentos" e "outros continuam com muitas dificuldades" a trabalhar no setor.

Entre as propostas dos empresários de diversões itinerantes está "passar o IVA para a taxa intermédia, tal qual os circos", avançou Leonel Antão, explicando que a atividade dos circos tem um IVA de 13%.

Neste sentido, os empresários do setor querem que o projeto de resolução de 2013 "passe agora a decreto-lei", de forma a garantir "a reposição dos CAE para cada atividade, ou seja, carrosséis de um lado, restauração e pipocas do outro, tudo o que é itinerante neste caso, e o alvará cultural".

Depois de assistirem à sessão plenária na Assembleia da República, os empresários de diversões itinerantes pretendem manifestar-se junto ao Ministério das Finanças e, de seguida, junto ao Palácio de Belém, onde pediram para ser recebidos pelo Presidente da República, mas ainda não sabem se tal irá acontecer.