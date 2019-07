Empresas lesadas pelos fogos ainda têm a receber 55 milhões do Estado

João Pedro Campos Hoje às 07:34 Facebook

As empresas afetadas pelos incêndios de outubro de 2017 na Região Centro ainda têm a receber 55 milhões de euros de apoios aprovados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), mais do dobro do que receberam até agora.

Quase todas voltaram a laborar nos dias seguintes ao fogo, mas algumas ainda estão longe de ter as instalações prontas, recorrendo a espaços provisórios.

Das 375 empresas que tiveram apoios aprovados pelo Estado na sequência do Programa REPOR (instrumento usado para apoiar as entidades afetadas), cerca de uma centena ainda não recebeu qualquer valor integrado neste programa, não havendo ainda data definitiva para as verbas totais serem pagas.