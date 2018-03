Encerramento de hangar dos Kamov foi "na defesa do interesse nacional"

Hoje às 14:12 Facebook

O ministro da Administração Interna disse que foi "na defesa do interesse público e nacional" que a Proteção Civil encerrou as instalações onde os helicópteros Kamov estavam a ser reparados, em Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

"O importante é a defesa do interesse público e do interesse nacional. A autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) salvaguarda o interesse nacional naquilo que é a defesa da operacionalidade e de uma relação contratual com entidades privadas (...). Na salvaguarda do cumprimento de uma relação contratual. Não vou falar aqui daquilo que é uma relação com uma entidade privada. Cabe à Autoridade Nacional de Proteção Civil defender o interesse público", explicou Eduardo Cabrita aos jornalistas, em Lisboa.

A ANPC confirmou na quarta-feira que o hangar da frota de helicópteros Kamov foi encerrado, justificando a decisão com a movimentação de material sem ter sido identificado, sem autorização, por parte da Heliavionics (subcontratada da Everjets, S.A.), acrescentando que aguardava esclarecimentos da Everjets.

Cerca de uma hora antes, a empresa que opera estes helicópteros em Portugal, ao abrigo de um contrato celebrado com o Estado, anunciou, em comunicado, que a ANPC "selou as instalações" e expulsou as equipas que procediam à manutenção de três helicópteros Kamov, avisando que a prontidão destas aeronaves fica "seriamente" comprometida.

"A Autoridade Nacional de Proteção Civil avaliará no quadro da relação com a entidade privada, que faz a sua gestão da manutenção, e que está, aliás, em reiterado incumprimento. A Autoridade Nacional de Proteção Civil está a avaliar as consequências desse incumprimento, já aplicou aliás penalidades a essa empresa privada. Cabe-nos defender o interesse público", sublinhou o ministro.

A 13 de fevereiro deste ano, em resposta enviada à agência Lusa, o Ministério da Administração Interna disse esperar que os três helicópteros Kamov estivessem operacionais a tempo de integrar o dispositivo de combate a incêndios florestais deste ano.

Perante esta situação, e questionado sobre a possibilidade de os três Kamov não estarem operacionais a 15 de maio - altura em que tem início a época de incêndios -, Eduardo Cabrita deixou uma garantia.

"Nós teremos, este ano, o melhor quadro de defesa do país com meios aéreos que já alguma vez tivemos: porque vamos ter ao longo de todo ano, o que nunca aconteceu, uma resposta, quer em helicópteros, quer em aviões, que estarão à disposição do país todo o ano", afirmou o governante.

O ministro da Administração Interna falou à margem de uma ação de sensibilização promovida pela PSP nas vertentes de segurança dirigida aos turistas e da prevenção da sinistralidade rodoviária, que incluiu o acompanhamento de uma ação de patrulha mista luso-espanhola, entre os Restauradores e o Rossio, em Lisboa, onde contactou com polícias nacionais e espanhóis.