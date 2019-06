Encontrado jovem português que estava desaparecido em Paris

Hoje às 18:15 Facebook

O português de 25 anos cujo desaparecimento em Paris foi noticiado na semana passada já foi encontrado.

Contactada pelo JN, a família de Carlos David Sousa Vidal confirmou que o jovem está bem, escusando-se a prestar mais esclarecimentos sobre o desaparecimento.

"Neste momento queremos guardar isso para nós. Vamos aproveitar para estar com ele e recuperarmos estes dias de procura incansáveis e sem respostas da Polícia, que nada fizeram", informou um familiar.

O desaparecimento de Carlos, noticiado na segunda-feira, aconteceu a 27 de maio. O jovem ia apanhar um comboio na Gare de Vert Galant, com transbordo na Gare du Nor e destino a Ille de France, onde mora desde novembro de 2018, quando emigrou para França.

Segundo disse na altura a família ao JN, Carlos Vidal tinha estado uns dias com a namorada. Estava de regresso a casa, depois de a levar ao aeroporto, para a jovem voltar para Toulouse, quando deu sinais de vida. Ia apanhar o comboio das 17.15 horas e disse estar com pouca bateria no telemóvel. A partir daí, e até agora, ninguém conseguiu contactá-lo.