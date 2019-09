Enfartes e AVC estão a aumentar nos jovens

Catarina Silva Hoje às 10:18 Facebook

Os enfartes do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais (AVC) estão a afetar pessoas cada vez mais jovens.

O alerta da Sociedade Portuguesa de Cardiologia surge no Dia Mundial do Coração, quando é lançada uma campanha para alertar para um dos principais fatores de risco: o colesterol. As doenças cardiovasculares matam, todos os anos, quatro milhões na Europa, 31 mil em Portugal - onde o enfarte é a principal causa de morte.

"Ainda existe a noção de que o enfarte é uma doença de idosos. Mas as doenças cardiovasculares estão a aparecer em idades cada vez mais jovens, desde os 30 anos, fruto do estilo de vida, da má alimentação e da vida sedentária", explica Sílvia Monteiro, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.