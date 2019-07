Enfermeiro corre 382 km e apela a demissão em bloco

Catarina Silva Hoje às 14:05 Facebook

Enfermeiro em protesto parte na terça-feira do Hospital de S. João em direção à Assembleia da República, onde espera chegar dentro de dez dias. Vai recolher assinaturas em dez hospitais.

Quando, há três anos, o enfermeiro Duarte Barbosa começou a fazer corridas solidárias para doar dinheiro a instituições, estava longe de imaginar que acabaria a correr em causa própria. Se ao longo dos anos converteu quilómetros em euros, este mês vai transformá-los em assinaturas. Vai correr 382 quilómetros entre o Hospital de S. João, no Porto, e a Assembleia da República. Tudo para recolher assinaturas de enfermeiros com a ameaça de se demitirem em setembro, caso o Governo não ceda às reivindicações do setor.

Amanhã, pelo meio-dia, começa a jornada do enfermeiro especialista, de 47 anos. O plano está traçado: "Vou partir do Hospital de S. João, onde trabalho, em direção a Lisboa". Vai levar dez dias e, pelo caminho, parar em dez hospitais.

"Vou fazer uma média de 40 quilómetros por dia e terminar cada etapa num hospital para recolher assinaturas de enfermeiros". Feira, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Torres Novas, Santarém, Vila Franca de Xira e termina no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

"Chego ao meio-dia. Nesse dia, às 15 horas, vou fazer uma caminhada do Santa Maria até à Assembleia da República. São cinco quilómetros e meio, para permitir que os colegas se juntem a mim na reta final".

Uma espécie de ultimato

Este é o maior desafio de corrida que já fez e que é bem maior do que a distância. Mais do que correr, Duarte tem de convencer os colegas a juntarem-se à luta, assinando a declaração de intenção de despedimento. É uma espécie de ultimato.

"Espero reunir entre 10 e 15 mil assinaturas. Tenho tido bom feedback. Mas há sempre receio. O abaixo-assinado terá um conjunto de reivindicações. Se até 15 de setembro não forem atendidas pelo Governo, avançamos para despedimento coletivo".

O resultado não está de acordo com a nossa luta

Entre as exigências estão o descongelamento total das progressões da carreira; um vencimento-base de 1600 euros, a sair em decreto-lei até final de 2020, sendo o aumento progressivo de 6 em 6 meses; a abertura de concursos públicos para enfermeiros especialistas para colmatar as necessidades não dependentes de cotas; e que a progressão na carreira seja efetiva, de 3 em 3 anos, de acordo com a avaliação de desempenho.

Duarte sabe que tem "a cabeça a prémio". "Estou a dar a cara e a ultrapassar sindicatos". Mas tem recebido apoio para uma luta que começou em 2018 e que culminou com duas greves cirúrgicas que paralisaram vários serviços pelo país.

"Foi um ano muito exaustivo, de tal forma que a palavra de 2018 foi enfermeiro. Mas a realidade é que o resultado não está de acordo com a nossa luta". O Governo cedeu na criação da carreira de enfermeiro especialista. "Mas essa não era sequer a primeira razão da luta. Além de ser uma carreira que nos envergonha a todos, que inclui cotas por concurso, avaliações de desempenho e progressões de dez em dez anos. Era preciso trabalhar 100 anos para atingir o topo". A trabalhar há 23 anos, o enfermeiro ainda está no primeiro nível remuneratório: 1200 euros brutos.