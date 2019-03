Enfermeiros esperaram por Marta Temido à porta do PS Porto

Hoje às 23:11 Facebook

Um grupo de enfermeiros aguardou esta segunda-feira à noite pela chegada da ministra da Saúde, Marta Temido, à sede do PS no Porto.

Queriam alertá-la para os problemas que não ficam resolvidos com a nova carreira.

De cravos brancos na mão, os profissionais de saúde não quiseram deixar escapar a oportunidade de lhe darem a conhecer de viva voz as suas principais reivindicações, como a que tem a ver com as progressões na carreira, que consideram não ficar resolvidas com o projeto de diploma que o Governo pretende aprovar.

Depois de uma breve troca de palavras, a governante acabou por entrar no edifício onde foi apresentar o projeto governamental para a nova Lei de Bases da Saúde.

Esta não foi a primeira vez que Marta Temido foi interpelada por enfermeiros em eventos. No domingo à noite, por ocasião do aniversário do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro, a Governante também foi abordada pelos profissionais.

Na altura Marta Temido assegurou que o governo pretende fazer o "maior caminho" que puder para "se aproximar daquilo que são as expectativas da profissão".