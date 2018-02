Enfermeiros fogem dos hospitais para os centros de saúde

ANA GASPAR Hoje às 00:32, atualizado às 00:39 Facebook

A esmagadora maioria dos 774 enfermeiros que vão para os centros de saúde, no âmbito do concurso concluído no final do ano passado, está a sair dos hospitais, criando às unidades problemas na gestão destes profissionais.

Só na região de Lisboa e Vale do Tejo, para a qual foram abertas 386 vagas - praticamente metade do total nacional -, a previsão (podem ainda ocorrer desistências) aponta para que estes lugares sejam ocupados por 339 enfermeiros hospitalares, revelou ao JN a respetiva Administração Regional de Saúde (ARSLVT). No Alentejo, 18 dos 30 lugares vão ser ocupados por enfermeiros oriundos dos hospitais e no Algarve são 44 para um total de 65 vagas.

