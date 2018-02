Anúncio do ministro não demove enfermeiros da greve

Hoje às 13:46 Facebook

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses mantém a greve marcada para 22 e 23 de março, apesar do anúncio do ministro da Saúde de que vai avançar com duas das suas reivindicações.

"Estas declarações, ainda que possam ser muito bem intencionadas, não nos vão fazer recuar", disse à Lusa Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

Segundo Guadalupe Simões, a desconvocação da greve só acontecerá se as medidas anunciadas por Adalberto Campos Fernandes se concretizem.

O ministro da Saúde afirmou esta sexta-feira que vai avançar com o pagamento do suplemento de 150 euros aos enfermeiros e retomar as negociações para a revisão da carreira.

O anúncio do ministro foi feito aos jornalistas no final de uma sessão plenária no parlamento dedicada à Saúde.

Guadalupe Simões reconhece que estes dois pontos fazem parte de um conjunto de reivindicações que estão na base da greve, marcada para 22 e 23 de março, assim como a passagem das 40 para 35 horas semanais dos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho (CIT).