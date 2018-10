Enfermeiros pessimistas e médicos esperançados na nova ministra na Saúde

Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

A substituição de Adalberto Campos por Marta Temido na pasta da Saúde foi acolhida de forma diferente por médicos e enfermeiros. Os primeiros vêm na nova ministra uma réstia de esperança que já não chega aos segundos.

A Ordem dos Enfermeiros mostrou-se muito apreensiva com a mudança do ministro da saúde, não pela pessoa escolhida, mas pelo momento em que a alteração ocorre. Em declarações à agência Lusa, a bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, manifestou-se "completamente surpreendida" com a alteração no Ministério da Saúde neste momento.

"Entendemos até, no imediato, que não será uma boa decisão, porque há muitas negociações em curso. E teme-se que esta mudança deite abaixo as negociações", afirmou Ana Rita Cavaco, mostrando também preocupação com o que acontecerá nas secretarias de Estado na Saúde, já que são os secretários de Estado que têm em mãos as questões mais técnicas e as negociações com as várias estruturas que representam os profissionais de saúde.

"Réstia de esperança" para a Federação Nacional dos Médicos

A Federação Nacional dos Médicos considerou que a nomeação de Marta Temido para ministra da Saúde "uma réstia de esperança" para o último ano de mandato do Governo, esperando que tenha uma "postura diferente" com os profissionais do setor.

"Com este ministro [Adalberto Campos Fernandes] e a sua equipa não negociávamos nada, era um ministro que não aceitava negociar nem aceitava as negociações. Estivemos três anos sem qualquer tipo de negociação viável em relação a descongelamentos, a grelhas a concursos", disse à agência Lusa o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença.

Para João Proença, Adalberto Campos Fernandes "era um ministro ausente e sempre favorável aos interesses dos grupos económicos privados", esperando agora da nova ministra uma postura diferente.

"Espero que com a nova ministra seja uma situação completamente diferente, que tenha uma postura diferente em relação aos médicos, enfermeiros e a todos os trabalhadores da saúde e nomeadamente na defesa do Serviço Nacional de Saúde público, de qualidade e com melhores ordenados para impedir que as pessoas saiam todas do público e vão para o privado", defendeu o presidente da FNAM.

Lamentou ainda que o "serviço de saúde público" esteja "a desfazer-se por causa das medicas económicas e políticas que têm sido tomadas nos últimos três anos". Por isso, vincou, a "nomeação de Marta Temido é uma réstia de esperança para o último ano de mandato" do Governo.

Sindicato Independente dos Médicos esperançado

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) manifestou a esperança de que a voz da nova ministra da Saúde seja mais audível junto do primeiro-ministro e do ministro das Finanças.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do Sindicato, Roque da Cunha, disse esperar que a voz de Marta Temido tenha mais força junto das Finanças e do primeiro-ministro do que a de Adalberto Campos Fernandes, ministro cessante.

O sindicato lembra à nova ministra que há um grande descontentamento dos profissionais de saúde e que, no caso dos médicos, o processo negocial se encontra parado há mais de seis meses. "Esperemos que o processo negocial seja retomado", frisou Roque da Cunha.