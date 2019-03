Enfermeiros vão entregar cédulas durante marcha branca

Inês Schreck Hoje às 12:30 Facebook

Um grupo de enfermeiros está a organizar-se para entregar as cédulas profissionais à Ordem dos Enfermeiros durante a marcha branca que se vai realizar, esta tarde de sexta-feira, em Lisboa. O ato será simbólico, mas servirá também como aviso.

"A ideia não partiu do Movimento Nacional de Enfermeiros, mas chegou-nos essa informação por parte de um grupo alargado de colegas", afirmou Sónia Viegas, questionada pelo JN.

A enfermeira acredita que o ato é simbólico, mas poderá servir também de aviso para o futuro. "Fala-se em demissões coletivas, espero que nunca venha a acontecer, mas somos muitos e não controlamos tudo", referiu Sónia Viegas.

Nos últimos dias, têm subido de tom as promessas de uma luta sem tréguas ao Governo.

Aliás, esta sexta-feira, há uma greve nacional de enfermeiros, convocada pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), para permitir a participação de mais profissionais na marcha, uma iniciativa que pretende homenagear a profissão.

E em abril haverá novos protestos. Ontem, o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) anunciou "uma greve geral, prolongada e muito dura" para o próximo mês e esta sexta-feira deverá ser anunciada a data concreta.

O Sindepor e a ASPE foram os dois sindicatos que convocaram as greves cirúrgicas que levaram ao adiamento de milhares de cirurgias.

O movimento que organizou a marcha branca, que se realiza esta tarde de sexta-feira, espera contar com a participação de milhares de enfermeiros. A iniciativa conta com o apoio de vários sindicatos do setor.

O desfile começa na zona do Parque da Bela Vista, pelas 15 horas, e segue em direção ao Hospital de Santa Maria, passando pela Ordem dos Enfermeiros.

Os organizadores apelam aos participantes para desfilarem vestidos de branco e pedem que não sejam usados nem bandeiras, nem faixas nem quaisquer outros símbolos de reivindicação sindical ao longo da manifestação.

A Ordem dos Enfermeiros apoia a iniciativa e a bastonária Ana Rita Cavaco vai acompanhar o protesto.