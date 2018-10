Engenharia não "vende" se não souber comunicar

Erika Nunes Hoje às 12:55 Facebook

O Mundo precisa de cada vez mais engenharia - para despoluir e sustentar os seres humanos em água potável, alimentos e energia -, mas a profissão de engenheiro mudou e as universidades não ensinam tudo. No Engenho 2018, o evento anual da Ordem dos Engenheiros - Região Norte, realizado no Terminal de Cruzeiros de Leixões, os engenheiros aprenderam que comunicar e afinar as "soft skills" é essencial.

"Não tenham medo da rejeição", aconselhou Ricardo Lima, responsável de startups da Web Summit. "Algumas das melhores startups foram rejeitadas múltiplas vezes", recordou, explicando são entrevistadas 20 mil startups para selecionar as duas mil que integram o evento.

O diretor-geral de Conteúdos da Global Media Group, Afonso Camões, sublinhou como a engenharia e o jornalismo têm tido necessidade de adaptar-se às mudanças cada vez mais velozes, quer tecnológicas, quer culturais. "O Jornal de Notícias já não vende só jornais e é uma marca credível com 130 anos que as pessoas procuram numa altura em que as "fake news" são um problema", disse.

Nem o melhor invento do Mundo consegue notoriedade se não for bem comunicado, lembrou Patrícia Soares da Costa, consultora de marcas da Marquinista. "Elon Musk não só lançou o foguete mais rápido de sempre, como fez a melhor campanha de marketing de sempre", apontou.

Canudo não é tudo

Sob os lemas "há engenharia em tudo o que há" e "há futuro onde há engenharia", os responsáveis pelos departamentos de Recursos Humanos de quatro empresas revelaram como a inovação que faz crescer os volumes de negócios não é meramente técnica, mas cada vez mais inclui talentos e personalidades muito especiais. "Procuramos pessoas com o brilho nos olhos", resumiu Nuno Ribeiro Ferreira, da Efacec. "Hoje em dia, as pessoas não preenchem vagas em empresas por razões puramente funcionais", explicou Alexandra Godinho, do Grupo Amorim. "Precisam de se sentir motivadas e do tal brilho nos olhos", completou.

Qualificações, todos têm, quando saem das universidades. O que distingue o engenheiro que as empresas procuram para o futuro, desvendou Pedro Ribeiro, do Super Bock Group (SBG), é a capacidade de trabalhar em equipas transversais, de ter visão periférica (mente aberta), o gosto por aprender (e a humildade de fazê-lo, acrescentou Alexandra Godinho), a curiosidade e a iniciativa, a responsabilidade e o rigor, a flexibilidade e a agilidade. "Quase todas as direções do SBG têm engenheiros. Há oportunidades em todo o lado", resumiu.

Joaquim Poças Martins, presidente da Ordem dos Engenheiros - Região Norte, recomendou aos engenheiros portugueses que deixem de "ser cinzentões" e que aprendam a comunicar para terem a "justa notoriedade" no Mundo.